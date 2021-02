Reynolds inserito nella lista preliminare dei convocati per il torneo preolimpico del Centroamerica

In attesa di risolvere gli ultimi cavilli burocratici e iniziare il suo percorso in giallorosso, Bryan Reynolds può mettersi in mostra con la Nazionale. Il classe 2001 è stato inserito nella lista preliminare dei 48 convocati USA per il torneo preolimpico del Centroamerica. L’elenco dovrà essere accorciato fino a presentare una lista di 20 nomi, entro l’8 marzo, e Reynolds spera di poter rientrare nell’elenco.