Pagine Romaniste (Da Fiumicino, E. Bandini) – E’ il giorno di Bryan Reynolds. Il texano è sbarcato a Fiumicino in leggero ritardo rispetto al previsto e inizia oggi la sua avventura nella Capitale. Un acquisto importante per Fonseca che potrà contare su un organico più ampio anche sulle fasce, in una zona del campo cruciale per il gioco del portoghese. Le prime immagini del suo arrivo.