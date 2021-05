Tramite il proprio sito ufficiale, la federazione statunitense di calcio ha pubblicato l’elenco dei convocati del CT Gregg Berhalter per l’amichevole contro la Svizzera in programma a fine mese, il 30 maggio. Tra i convocati c’è anche il romanista Bryan Reynolds. Il terzino giallorosso non è reduce da una buona stagione nella Capitale, probabilmente serve ancora del tempo per ambientarsi nel calcio europeo.