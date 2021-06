Reynolds compie gli anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Bryan Reynolds compie oggi 20 anni. Nella prima stagione con la maglia della Roma, il terzino americano ha collezionato 5 presenze. Con un video contenente le giocate di quest’anno pubblicato su Twitter, la Roma gli augurato buon compleanno.

Dopo un periodo di adattamento ai ritmi del calcio europeo, ha debuttato nella trasferta di Parma subentrando a Bruno Peres. Da lì, ha trovato la maglia da titolare contro il Bologna e contro il Torino. Sedutosi in panchina nelle gare con Atalanta, Cagliari e Sampdoria, è rientrato in campo da titolare contro il Crotone. Ha poi trovato spazio – per tutto il secondo tempo – nell’ultima partita di campionato contro lo Spezia.