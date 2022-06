Respinto il ricorso del Bodø/Glimt, Knutsen dovrà scontare la squalifica UEFA

La UEFA ha respinto il ricorso presentato dal Bodø/Glimt per la squalifica di 3 giornate al tecnico Kjetil Knutsen. L’allenatore nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League era rimasto coinvolto in una rissa insieme al preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, portando alla sanzione di entrambi (assenti poi nella partita di ritorno allo Stadio Olimpico). Il massimo organo calcistico ha respinto in appello il ricorso presentato dal club norvegese , pertando Knutsen dovrà scontare ancora 2 giornate di squalifica nelle prossime apparizioni UEFA.