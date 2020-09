Reset Dzeko, c’è la Juve. Ma contro

Corriere dello Sport (R. Maida) – Preparazione restauro. Della mente e non del corpo, visto che nonostante i trentaquattro anni Edin Dzeko ne dimostra in campo molti meno. Della mente perché fino a pochi giorni fa era praticamente un nuovo giocatore della Juventus (non a caso non ha giocato contro il Verona) e ora si ritroverà domenica titolare proprio contro la Vecchia Signora. Lunedì i bianconeri avevano rilanciato per il bosniaco con un’offerta da 16,5 milioni, rispedita al mittente da Fienga a causa del mancato accordo col Napoli per Milik.