Repubblica Ceca-Albania 3-1, Kumbulla in campo per 90′

Marash Kumbulla ancora titolare con la sua Albania. Dopo il pareggio maturato nell’ultima amichevole con il Galles di Gareth Bale, il difensore ha affrontato con i suoi compagni la Repubblica Ceca in una nuova amichevole prima di partire per le vacanze. L’Albania non è infatti parte degli Europei non avendo centrato la qualificazione. Il match è terminato 3-1 in favore dei padroni di casa che sono andati a segno con Schick, Masopust e Celutska. Per l’Albania a segno Cikalleshi. Kumbulla è rimasto in campo per tutti i 90′.