La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma sta cercando di trovare quel centrocampista che serve a Mourinho per completare la rosa in mezzo al campo. Con Sabitzer che è oramai in stand-by, i nomi al vaglio sono sostanzialmente due: il portoghese Renato Sanches (Psg) e l’argentino Nicolas Dominguez (Bologna).

Per il primo si sta lavorando ad un’operazione stile-Wijnaldum, con un prestito e diritto di riscatto e con il club parigino pronto a pagare parte del lauto stipendio (5,5 milioni più bonus). Sul secondo, invece, la Roma dovrebbe fare un investimento (8-10 milioni), visto che Dominguez è in scadenza tra un anno e ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con gli emiliani.

Nel frattempo a Trigoria hanno ceduto il giovane portiere Gabriele Baldi (classe 2004) al Giugliano, mentre c’è un altro 2004 che fa gola a tanti in Europa: si chiama Giacomo Faticanti ed ha appena vinto l’Europeo Under 19 da titolare (dopo aver fatto la finale del Mondiale Under 20). Su di lui hanno messo gli occhi alcuni club e il Bruges si è già fatto vivo con il suo agente per capire un’eventuale disponibilità del giocatore a trasferirsi in Belgio. Difficilmente però la Roma lo farà partire, lui può essere il nuovo eldorado giallorosso.