Corriere dello Sport (R. Maida) – Se Spinazzola e Zalewski non si muovono da Roma, come tutto lascia credere, l’affollamento sull’altra fascia impone a Tiago Pinto almeno una sforbiciata. Nei progetti della società, d’accordo con Mourinho, sarà Karsdorp il giocatore ceduto. Se poi succederà, dipende dal mercato e dalla volontà del soggetto.

Ma anche in difesa e in attacco occorre denaro per sistemare il bilancio, abbassando i costi e producendo plusvalenze. Ibañez resta in bilico, anche se non ha ricevuto proposte significative, così come Solbakken, che è arrivato a Trigoria a parametro zero a gennaio e dunque può fruttare una manciata di milioni: a lui si è interessato il Bologna.

Poi ci sono ovviamente gli esuberi: Shomurodov, Viña, Villar e Reynolds, che non rientrano nel programma tecnico stilato da Mourinho insieme alla società. Insieme pesano sul bilancio per una decina di milioni. Ma la Roma non può svenderli se vuole evitare minusvalenze. Al momento tuttavia, a parte un’offerta non soddisfacente del Westerlo per Reynolds, non si è mosso praticamente nulla.

In questo quadro, diventa complicato migliorare l’organico con la mezzala che vorrebbe Mourinho. Il nome scelto, tra i soggetti plausibili, sarebbe Marcel Sabitzer, che però il Bayern Monaco non ha ancora liberato. Tuchel non ha deciso se il giocatore austriaco gli può far comodo. E Sabitzer, comprensibilmente, aspetta un’occasione. Se non lo mandano via, come è successo a gennaio quando però l’allenatore era ancora Nagelsmann, rimane volentieri al Bayern per giocarsi le sue carte.