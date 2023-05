Relax Mourinho: il giro in centro e l’abbraccio a Materazzi

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Un po’ di relax anche per Mourinho. Tra un allenamento e l’altro, tra le tante ore trascorse al Fulvio Bernardini per studiare le strategie per la sua Roma per il campionato e – soprattutto – la finale di Budapest, il tecnico portoghese si è concesso anche una pausa per ricaricare le batterie e proiettarsi nel migliore dei modi ai prossimi dieci giorni ricchi di impegni.

Dopo essere sbarcato nella capitale venerdi pomeriggio e aver diretto il primo allenamento post Bayer Leverkusen, Mou ha deciso di non tornare subito nel suo appartamento ai Parioli, quello che lascerà a fine mese, ma di godersi la Città Eterna. Come? Visitando il centro storico insieme al suo amico e fedele uomo dello staff Nuno Santos. Una passeggiata tra piazza del Popolo e piazza di Spagna, percorrendo le strade del centro, anzi del museo a cielo aperto, per respirare la storia di Roma e godersi anche un po’ di shopping.

Non curante della pioggia ma, anzi, approfittandone per girare in *incognito” con il cappuccio della felpa sulla testa, José si è goduto qualche ora di svago prima di tornare a essere operativo per la sua Roma. Naturalmente qualche tifoso e turista lo ha riconosciuto, lui si è prestato ai soliti selfie sempre col sorriso sulle labbra prima di rientrare alla base.

Ieri una mattina intensa di allenamento per preparare i suoi alla sfida di domani contro la Salernitana, il pranzo al Fulvio Bernardini e tanto lavoro nel suo ufficio pensando alla finale di Budapest. Allenamento tattico per preparare la squadra alla gara dell’Olimpico, soprattutto per le riserve che giocheranno titolari o che daranno il cambio ai senatori del gruppo.

Poi l’abbraccio col suo grande amico Materazzi. l’ex difensore dell’Inter è stato a Trigoria nel pomeriggio per rilasciare un’intervista insieme al suo Special One a un broadcast internazionale. Un tuffo nel passato ricordando l’Inter del Triplete, quel loro legame creato nei due anni in nerazzurro e le lacrime dopo la vittoria della Champions League, prima che Mou salisse sull’auto che lo avrebbe portato all’incontro con il Real Madrid. Chissà se i due hanno parlato anche del futuro del tecnico alla Roma. Sui social aumentano gli appelli dei tifosi per il rinnovo di contratto del tecnico, Mou per ora è concentrato soltanto sulla finale di Europa League senza pensare a quello che accadrà dopo.