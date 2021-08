Regime casa-lavoro-casa per Abraham: via libera per giocare la partita contro la Fiorentina

Grandi notizie per la Roma e per Tammy Abraham. Il giocatore oggi si è allenato a Trigoria e gli è stato concesso il regime casa-lavoro-casa per chi viene dal Regno Unito. Per domenica, inoltre, ha ricevuto il via libera per giocare contro la Fiorentina visto che la partita è considerata lavoro. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo.

