Il Tempo (L. Pes) – C’è un grande rebus da risolvere per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso è impegnato in questi giorni, e lo sarà costantemente fino alla fine di giugno, sul fronte cessioni ma Tammy Abraham ha complicato terribilmente i piani dell’estate giallorossa, e il reparto offensivo è diventato una grana non da poco.

Il rinnovo automatico di Belotti ha tamponato la situazione, garantendo Mourinho un centravanti di riserva, ma ciò che serve e un numero nove titolare che possa sostituire l’ex Chelsea dalla lunga assenza, visto che tra due mesi abbondanti è già tempo di riprendere.

Stephan El Shaarawy tratta per il rinnovo, ma sono ormai settimane che le parti hanno chiarito le posizioni e cercano l’intesa. Il club propone cifre decisamente più basse vuole tenere l’esterno in rosa. Dall’altra parte l’ex Milan ha in testa solo i colori giallorossi, ma non vorrebbe tagliare pesantemente il suo ingaggio.