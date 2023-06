Il Tempo (M. Cirulli) – 36.500 abbonamenti in attesa della vendita libera.

Ieri si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti della Roma, che ha riscosso un successo enorme, chiudendo con più di 3.000 sottoscrizioni in più rispetto alla scorsa stagione. Sono nove i settori già sold-out: oltre alla Curva Sud Centrale – il primo sold out – e Laterale, sono infatti terminati i posti anche nei Distinti Sud, nella Tevere Sud, Tevere

Centrale, Tevere Top Sud, Curva Nord, Distinti Nord Est e Tevere Nord. Sono 28.576 i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2023-24, pari all’83% dei tifosi che ne avevano sottoscritto uno lo scorso anno.

Sono invece 7.998 i nuovi tifosi che hanno deciso di riservare un posto. Il sostegno alla squadra è arrivato anche nonostante la sconfitta nella serata di Budapest. Dopo la finale sono infatti arrivati altri 2.170 abbonamenti, divisi tra 1.134 rinnovi e 1.036 nuove sottoscrizioni. Oltre alla possibilità di rateizzare in tre mesi il costo dell’abbonamento, ha avuto successo anche la formula “Plus” che permetterà ai tifosi di rivendere i biglietti nel caso in cui non potranno assistere a un match casalingo: la scelta di quest’ultimo è arrivata infatti dal 31% degli abbonati. Fino alle 15 di oggi sarà possibile cambiare il proprio posto nello stesso settore esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto”, mentre alle 16 inizierà la “Fase 2”, che consiste nella vendita libera a prezzi diversi rispetto alla prima fase.