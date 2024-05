L’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni

Ci avete creduto fino alla fine.

La salvezza qua con l’Empoli è stata per il gioco e il percorso una delle più belle. Dal punto di vista estetico. In queste partite però sappiamo che può andarti bene o no. Quindi io sono felice per quanto fatto con i miei ragazzi però sono consapevole che anche altri potevano salvarsi. La Roma ci ha messo in difficoltà ma sono felice per questo ambiente.

C’è stato un gruppo molto forte.

Questa era la condizione. Bisogna essere tanto felici quanti umili. In queste partite ce la puoi fare come no e io per questo sono felice con i miei ragazzi. Da quando ci sono io siamo la quarta o quinta miglior difesa. Questi ragazzi ci hanno ceduto dal primo giorno. Sono ragazzi eccezionali con dei valori e hanno voluto crederci fino alla fine.

