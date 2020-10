Real Madrid, Zidane: “Borja Mayoral? Quello che ci diciamo resta tra noi”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cadice. L’ex centrocampista ha risposto ad alcune domande su Borja Mayoral. Queste le sue parole:

“Con i miei giocatori parlo sempre, ma quel che ci diciamo per me resta solo tra di noi, per me l’unica cosa che conta è essere sempre sincero con loro, poi ognuno può pensare quel che vuole e comportarsi come meglio crede. Io adesso penso ai giocatori che ho in rosa, sono loro quelli con cui andrò a lottare”.

Si è detto che preferivi la cessione di Jovic rispetto a quella di Mayoral…

Lo dite voi che è fuori dal progetto, ma non è così, è un giocatore che ho chiesto io, poi ognuno può dire quel che vuole, ma io non entro in certi discorsi.