Raspadori: “E’ una giornata indimenticabile, bellissima, soprattutto per la bella partita che abbiamo giocato”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato durante il post partita di Sassuolo-Roma 2-2. Queste le sue parole:

RASPADORI A SKY SPORT

Per te questa è una giornata meravigliosa…

Sicuramente andrò a letto con la fascia stasera. E’ una giornata indimenticabile, bellissima, soprattutto per la bella partita che abbiamo giocato. Ci tenevamo a vincere, ma è un punto importante.

Importante anche per come è arrivato. Avete dimostrato da subito che anche se mancano i giocatori a voi non interessa…

Certo, sicuramente è quello che voleva il mister. Dimostrare che anche con assenze importanti, siamo motivati e consapevoli dei nostri mezzi e l’abbiamo dimostrato.

Cosa significa per te questa settimana? L’Under 21, il gol con l’Under 21, oggi capitano, il gol importantissimo oggi…

Penso sia una delle settimane più importanti, soprattutto per il mio percorso. Devo ringraziare la società e il mister per questa occasione e soprattutto chi prima di ma ha indossato questa fascia, che oltre ad essere grandissimi calciatori sono delle persone speciali.