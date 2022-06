Ranieri: “La Conference una coppa vera. Spero che altre città possano avere un nuovo stadio”

Claudio Ranieri, ex tecnico giallorosso, ha parlato a margine della premiazione per il “2° Premio Alessandro Rialti”. Tra gli argomenti trattati anche la Conference League vinta dalla Roma e dei possibili investimenti in Italia. Queste le sue parole:

Contento della vittoria della “sua” Roma in Conference?

Io sono contento quando vince una squadra italiana all’estero perché è importante sempre alzare il calcio italiano.

Quindi non si è trattato di una “coppetta” come dice qualcuno?

Sono coppe vere e poi bisogna vincerle. Prima si prendono e poi si dica quello che si vuole, perché siamo un popolo democratico. Se qualcuno non è contento è normale, fa parte del gioco.