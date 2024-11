Ranieri: “Abbiamo fatto una gara dignitosa, preso gol per un errore. Siamo in un momento delicato. Lukaku da giallo”

Una sconfitta, ma di misura. Claudio Ranieri inizia la terza avventura alla guida della Roma da allenatore con una sconfitta (1-0) contro il Napoli, adesso di nuovo capolista. Queste le parole del tecnico romanista.

RANIERI A DAZN

Sul modulo.

“Io credo che non c’è un sistema di gioco specifico. Tutti cambiano, è importante capire quando saper chiudere bene. Oggi abbiamo fatto due errori, il secondo ci è costato il gol. Abbiamo fatto una gara dignitosa. Dobbiamo guardare l’aspetto psicologico delle squadre: se devo analizzare questo la squadra ha fatto il suo. Il Napoli nel primo tempo ha fatto il suo, nel secondo tempo abbiamo avuto più possesso palla, la traversa di Dovbyk. Vedendo questo dico che la squadra può fare sia il 4-4-2 sia il 3-5-2 però dipende dagli interpreti e bisogna spingere sugli interpreti”.

Le condizioni di Dybala?

“Rischiando. La situazione è che si sta riprendendo, è voluto venire con la squadra, va sempre ringraziato. L’ho messo dentro rischiando, dicendogli fai quello che puoi, non rischiare oltre il lecito. Mi ha assicurato stesse bene, e ho voluto provare, nella speranza tirasse fuori dal cilindro uno dei suoi colpi magici. La squadra non mi è dispiaciuta, ha lottato su ogni pallone, e dobbiamo migliorare”.

Il capitano come l’ha visto? La sostituzione all’intervallo non può non essere una notizia.

“Si però avevo bisogno di altri tipo di giocatori. Non c’entrava capitano o non capitano. Va aiutato e sto cercando di farlo”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA