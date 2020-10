Nella giornata odierna Mino Raiola è stato a Trigoria per discutere con la Roma, rappresentata dal Ceo Guido Fienga, di una questione fondamentale: il rinnovo di Riccardo Calafiori. Il classe 2002 si è fatto notare molto da Fonseca che non a caso l’ha fatto esordire all’Allianz Stadium pochi mesi fa contro la Juventus. Nell’incontro si è parlato anche di un suo altro assistito: Justin Kluivert. Per il momento il futuro dell’olandese è nella Capitale.