Raggi positiva al Covid. Due assessori in isolamento

Corriere della Sera (V. Costantini) – La sindaca di Roma Virginia Raggi è positiva al Coronavirus. L’ha annunciato lei stessa nella serata di ieri con un post su Facebook: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre“. Sono in isolamento anche gli assessori Luca Bergamo (Cultura e vicesindaco) e Pietro Calabrese (Mobilità). Il “testimone” politico e burocratico che doveva passare al numero due del Comune, il vicesindaco Bergamo appunto, ora potrà essere solo ideale, visto che è scattato l’isolamento: “Avrei voluto dare di persona un ultimo saluto a Gigi Proietti ma, sebbene per ragioni diverse, come la maggioranza dei romani non posso. Lunedì pomeriggio ho avuto una breve riunione di lavoro con Virginia, cui faccio tutti gli auguri possibili”.