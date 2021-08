Raggi-Fienga, altro incontro per lo stadio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Giovedì l’amministratore della Roma, Guido Fienga, ha incontrato in Campidoglio la sindaca Raggi. Una visita di cortesia, per andare avanti sul percorso del nuovo stadio che la Roma vuol costruire, dopo aver chiuso la pagina di Tor di Valle.

Il dirigente Stefano Scalera, che studia il dossier stadio, sta valutando con alcuni tecnici le aree che possono essere adatte per costruire un impianto che non abbia bisogno di spese per opere pubbliche. Ci sono due o tre aree finite sotto la lente di ingrandimento, ma non è stata ancora presa una decisione. L’area del Gazometro è una delle più interessanti, ma presenta qualche criticità. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.