Quinquennale per N’Dicka: Pinto in pressing

Corriere dello Sport (R. Maida) – A un paio d’ore di macchina da Leverkusen, direzione sud-est, c’è un difensore che la Roma ha adocchiato come potenziale rinforzo per la prossima stagione: si tratta di Evan N’Dicka, centrale mancino franco-camerunese dell’Eintracht in scadenza di contratto. Tiago Pinto è convinto di averlo ormai in pugno. N’Dicka dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a 2 milioni a stagione.

Dovrebbe sostituire Ibanez, che è un difensore molto richiesto e può garantire una bella plusvalenza ai Friedkin. E intanto occuperà l’armadietto di Diego Llorente, che si è rivelato un buon giocatore ma difficilmente verrà acquistato dal Leeds che pretende 18 milioni.