Quella batosta pesa ancora: la Roma prova a dimenticarla

L’eco del 7-1 con cui la Roma venne strapazzata a Firenze quasi un anno fa si sente ancora oggi a Trigoria, basti pensare che Dzeko dovrà saltare le prossime due partite di Coppa Italia per squalifica dopo l’espulsione nel finale di una disfatta storica per i colori giallorossi. La peggiore partita di Di Francesco come allenatore, e probabilmente una delle peggiori nella storia della Roma. In porta c’era Olsen (oggi al Cagliari) mentre venerdì ci sarà Pau Lopez. Florenzi non ha la certezza di giocare dal primo minuto che invece hanno Fazio, Mancini e Kolarov. A centrocampo ci saranno Veretout e Diawara con Zaniolo, Pellegrini e uno tra Kluivert e Perotti dietro a Dzeko. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.