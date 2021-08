Quel no al Genoa, Bove ha stregato anche Mourinho

La Gazzetta dello Sport (L.Pessina) – Genoa? No, grazie. La Roma ha alzato il muro per il talento fatto in casa Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002 è stato uno dei gioiellini che Mourinho ha lanciato nelle prime uscite estive, ultima quella di lusso col Siviglia. Il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, lo avrebbe inserito volentieri nell’affare che ha portato Shomurodov alla Roma, ma non c’è stata apertura del club giallorosso, che non vuole perderlo, al massimo fargli fare le ossa in prestito. Nell’ultima stagione Bove è stato protagonista con la maglia della Primavera, oltre ad aver esordito in Serie A con Fonseca a maggio, nella sfida contro il Crotone. La Triestina è stata la prima a bussare alla porta dei giallorossi, ma Mourinho se lo tiene stretto, almeno finché la rosa non sarà al completo. Nelle prossime ore il telefono squillerà senza sosta per il trequartista, arrivato alla Roma nel 2012 dopo l’ok al provino, tra gli altri, anche di Bruno Conti.