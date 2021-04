Quattro punti nelle ultime 5 gare: in A è tracollo

Corriere della Sera (M. Perrone) – Quattro punti in 5 partite. Nell’ultimo mese di campionato, peggio della Roma hanno fatto solo il Crotone fanalino di coda, e poi Cagliari e Verona, che ne hanno conquistati 3.

Rispetto alle avversarie per una qualificazione in Champions ormai sfuggita dai radar la squadra di Fonseca ha perso 49 punti in questo periodo: 11 da Lazio e Atalanta, 9 daInter e Napoli, 6 dal Milan, 3 dalla Juventus.

Sesta nel 2018-19, quinta nel 2019-20, la Roma a meno di miracoli rimarrà fuori dalle prime 4 per il terzo campionato di fila: in questo millennio era successo solo nel periodo di passaggio tra la proprietà Sensi e quella americana, sesta-settima-sesta tra il 2020-11 e il 2012-13.