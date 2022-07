Quasi 36.000 abbonamenti, 10.000 per l’EL

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma è pronta per un’altra stagione da record. Venerdì 15 luglio alle ore 18 si concluderà la campagna abbonamenti e al momento sono state 36mila le tessere staccate. Poco più di 10mila invece per le Coppe. Per quanto riguarda il delisting la Roma è sempre più vicina dall’uscita dalla Borsa. L’Opa è stata prorogata per un’altra settimana. Dunque gli azionisti hanno ancora dei giorni per vendere le proprie azioni. L’obiettivo è quello di arrivare al 50% dell’offerta che sembra fattibile visto l’andazzo degli ultimi giorni.