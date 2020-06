Positivi? Niente stop. C’è l’ok del governo, salvo il campionato

La Gazzetta Dello Sport (A.Gozzini) – Il nodo quarantena è definitivamente sciolto. Con una circolare interpretativa concordata dai ministri Speranza e Spadafora è stato risolto il rebus dell’incompatibilità tra il protocollo del Cts e le attuali norme di legge. E’ stato accolto l’iter indicato dal Comitato Tecnico Scientifico: resterà la quarantena per l’eventuale nuovo contagiato con i suoi 14 giorni, ma il resto della squadra potrà disputare le partite in calendario. “E’ un ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva” ha commentato il presidente della FIGC Gravina. Funzionerà così: ai componenti del gruppo squadra verrà concesso di uscire dal ritiro (dove dovranno comunque restare per due settimane) per giocare la partita e poi rientrare nella struttura. Sarà possibile grazie ad un tampone rapido utilizzato il giorno stesso della gara, un test che in quattro ore sarà capace di verificare la negatività del gruppo. Risolta la questione quarantena, resta sul tavolo quella riguardante le gare in chiaro. Dalla Lega filtra pessimismo, mentre da parte del ministro Spadafora c’è grande fiducia. L’intesa prevederebbe la trasmissione di una partita sul canale YouTube di Dazn, una su TV8 (tutto senza pubblicità) e gli highlights su Rai2 disponibili già dalle 21.30.