Quanto affetto a Nicolò dai tifosi e dai vip

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Oltre 20mila commenti sotto al suo post di Instagram migliaia di messaggi social della Roma, nelle radio e sugli stati WhatsApp. Se c’era un momento per tirare su di morale Zaniolo, i tifosi della Roma lo hanno trovato. Non sono stati gli unici perchè nel resto d’Italia e d’Europa tutti hanno voluto mandare un incoraggiamento al giocatore. Qualcuno se la prende anche con i governi del calcio: “Perchè non si possono spremere così gli atleti“. “Sei diventato un figlio di questa città, non ti lasciamo solo“, gli hanno scritto in tanti. Qualcuno chiede subito il rinnovo del contratto, altri di non avere fretta per il rientro. Anche Enrico Ruggeri si è voluto esprimere: “Ci sono momenti nei quali tutto sembra crollarti addosso. I grandi uomini fanno di questi momento un altro trampolino di lancio. Forza campione, tornerai migliore“. Immancabile anche il sostegno di Fedez. I tifosi si sono rivolti anche alla società: “E adesso tenete Dzeko“.