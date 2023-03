Qualificazioni Euro2024, Turchia-Croazia 0-2: Celik gioca tutta la gara

Oggi alle 20.45 è andata in scena Turchia-Croazia, match di qualificazione ad Euro2024 presso la Timash Arena di Bursa. Vittoria importante per 0-2 quella della Croazia che ha subito riconquistato i punti gettati al vento nella partita interna contro il Galles. Sugli scudi

uno spumeggiante Kovacic che sigla la doppietta decisiva per il trionfo croato.

Il ct della Turchia Stefan Kuntz ha schierato dal primo minuto il giallorosso Celik che è rimasto in campo per 90 minuti. La prestazione del 26enne terzino di Mourinho è stata anonima così come quella dell’intera squadra turca.

Il girone ora vede la Croazia prima in classifica con il Galles a 4 punti, seguite proprio dai turchi a 3. Fanalino di coda la Lettonia ferma a 0.