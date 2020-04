Coronavirus, Qatar Airways alla Roma: “Orgogliosi di sostenere l’iniziativa del nostro partner”

La Roma dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ha messo in campo diverse iniziative sociali per raccogliere fondi. Il club giallorosso, oltre ad aver aiutato i propri abbonati over 60, ha messo in vendita 500 maglie in edizione limitata, con sopra il logo “Assieme”, per raccogliere fondi da devolvere a Roma Cares. A tal proposito il Qatar Airways, sponsor della Roma, ha voluto ribadire il proprio sostegno ai giallorossi con un tweet:

“Orgogliosi di sostenere l’iniziativa del nostro partner, l’AS Roma, per raccogliere fondi ed aiutare le persone colpite dal Coronavirus”.

#QatarAirways is proud to support our partner club AS Roma’s initiative to raise funds to help those affected by #Covid19 https://t.co/gXRxwoBly4 — Qatar Airways (@qatarairways) April 10, 2020