Qatar 2022, il calendario dell’Italia: debutto il 25 marzo contro l’Irlanda del Nord

Sono state rese note date ed orari degli impegni delle Nazionali per la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. L’Italia sarà impegnata contro Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania e Svizzera, come determinato dal sorteggio avvenuto nella giornata di ieri. Di seguito il calendario completo degli impegni della Nazionale azzurra:

25 marzo 2021 ore 20.45 Italia-Irlanda del Nord

28 marzo 2021 ore 20.45 Bulgaria-Italia

31 marzo 2021 ore 20.45 Lituania-Italia

02 settembre 2021 ore 20.45 Italia-Bulgaria

05 settembre 2021 ore 20.45 Svizzera-Italia

08 settembre 2021 ore 20.45 Italia-Lituania

12 novembre 2021 ore 20.45 Italia-Svizzera

15 novembre 2021 ore 20.45 Irlanda del Nord-Italia