Qatar 2022, De Rossi aiuterà nei sorteggi: “Giocare la Coppa del Mondo e vincere il trofeo è il sogno di ogni calciatore”

Siamo sempre più vicini ai Mondiali in Qatar che si giocheranno nel 2022. Il 7 dicembre andranno in scena i sorteggi che decideranno quali saranno i gruppi ed è stato annunciato su fifa.com che ad aiutare nel sorteggio Jaime Yarza, direttore Fifa per le competizioni, ci saranno Daniele De Rossi (campione del mondo con l’Italia nel 2006) e Rafael Van der Vaart. Queste le parole dell’ex romanista che ha commentato la vicenda:

“Giocare la Coppa del Mondo e vincere il trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì, questo sogno sarà un po’ più vicino alle 55 squadre europee che incontreranno il loro destino sulla strada per la Coppa del Mondo Qatar 2022″.