Pure senza Juve i follower di Dybala sono in aumento

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nell’entourage di Dybala c’era un piccolo grande timore: il defollow. Cioè, che molti tifosi della Juventus smettessero di seguire i suoi profili social, sulla scia di un tifo non più corrisposto. E invece è successo il contrario, con un incremento percentuale minimo, ma comunque sostanziale e significativo.

Il profilo Instagram, ad esempio, domenica pomeriggio contava 47,7 milioni di followers, soglia che da un paio di giorni si è attestata a quota 48 e che è destinata molto probabilmente a crescere ancora di più. Segno che la Joya continua a piacere, anche per come si è presentato in Portogallo, con la solita umiltà che lo contraddistingue in ogni momento.