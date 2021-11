Pure il Giudice va in tilt

Il Tempo (A. Austini) – Dagli arbitri al Giudice Sportivo, dai rigori discutibili alle sanzioni per le curve, non passa giorno senza una decisione che alimenti il dibattito sulla disparità di trattamento nel campionato italiano. Non bastavano gli errori di Maresca all’Olimpico, certificati dalla sua “sospensione” decisa dal designatore Rocchi, la Roma incassa anche la squalifica di un turno della Curva Sud (ma la pena è sospesa per un anno) a causa dei cori e degli ululati razzisti rivolti dai tifosi giallorossi contro i milanisti Ibrahimovic e Kessie, più una multa da 10mila euro comminata a Mourinho per aver rivolto all’arbitro “parole irrispettose” nel post-gara, assumendo “un atteggiamento ironico” nei confronti di Maresca.

Non solo, perché nello stesso dispositivo il Giudice Gerardo Mastrandrea se la cava con una multa da 25 mila euro all’Atalanta per sanzionare il vergognoso comportamento della curva nerazzurra durante la sfida di sabato scorso contro la Lazio: sul campo è piovuto di tutto, compresa una monetina che ha colpito in testa il portiere biancoceleste Reina e un seggiolino che ha ferito un fotografo. I fatti dell’Olimpico sono stati rilevati durante il match dall’arbitro, che ha invocato come da prassi l’intervento dello speaker dello stadio, e segnalati nella relazione compilata dagli ispettori federali presenti. Ma c’è un’incongruenza rispetto a quanto accaduto.

L’annuncio dagli altoparlanti è stato fatto in seguito al coro (“Sei uno zingaro”), cantato da gran parte dell’Olimpico e non solo dalla Sud, a più riprese dopo il gol dello svedese e la sua esultanza provocatoria verso i romanisti (è stato ammonito per questo da Maresca), mentre il secondo annuncio al 35’ del secondo tempo, che il Giudice collega agli ululati rivolti a Kessie durante la battuta di un corner da partedella Roma, era in realtà il “classico” avvertimento ai tifosi ospiti sulle modalità di deflusso dallo stadio previste per loro al termine della gara.