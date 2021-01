Punti di partenza

Il Messaggero (U.Trani) – Il weekend riqualifica Fonseca e ancor di più la Roma. I Friedkin non dimenticano quanto hanno visto contro la Lazio e lo Spezia in Coppa Italia, ma lo scatto dei giallorossi alla fine del girone d’andata tranquillizza la nuova proprietà che può concentrarsi sul futuro senza dover prendere di petto il presente. Si riabilita l’allenatore, agli occhi di chi governa il club, della piazza e anche dello spogliatoio. Il portoghese ha preso punti in classifica e con la squadra.

Leggi anche: Reynolds, rinvio di pochi giorni

La Roma torna al terzo posto in solitaria e i ko di Milan e Napoli, oltre al pareggio dell’Inter, hanno avvicinato di nuovo i giallorossi al vertice. Il successo all’ultimo respiro contro lo Spezia vale più di quanto si possa pensare, soprattutto per l’allenatore. Fonseca ha dato una risposta inequivocabile ai Friedkin e a Pinto, in piena emergenza (10 assenti) è riuscito a vincere comunque il match, escludendo Dzeko che lo ha offeso davanti alla squadra dopo la partita di Coppa Italia. Se la proprietà ha avuto qualche dubbio sulla capacità di gestione del gruppo, adesso sembra essere meno perplessa. La fiducia c’è ma non è illimitata: il lavoro dell’allenatore rimane sotto esame, i 41 gol segnati non cancellano i 32 subiti e il saldo della differenza reti (+9) è il peggiore tra le big.