Puntata finale: Milik verso il sì della Roma

La Stampa (M.De Santis-G.Oddenino) – Ora o mai più. Dopo intrighi, colpi di scena e sospirate telefonate, la grande telenovela del mercato italiano è finalmente arrivata all’ultima puntata: il matrimonio tra Edin Dzeko e la Juventus può celebrarsi insieme alle nozze che uniranno Arkadiusz Milik e la Roma. Tutti i tasselli stanno andando al loro posto, dopo un’altra vorticosa giornata con vertici incrociati e contatti per sbloccare il giro degli attaccanti. La Juventus dallo scorso venerdì ha rimesso il centravanti bosniaco in pole position per completare l’attacco orfano di Higuain, anche perché i dirigenti avevano capito che i tempi burocratici per dare la cittadinanza italiana a Suarez erano troppo incerti. Oltre al fatto che il Barca adesso pensa a tenersi il Pistolero. Ora si aspetta solo il passaggio di Milik alla Roma: il polacco è in scadenza di contratto con il Napoli ed è fuori dal progetto di Gattuso, ma ha fatto le barricate perché si sentiva un promesso sposo juventino dopo aver trovato l’intesa mesi fa col ds Paratici. Cambiato l’allenatore, i campioni d’italia hanno varato su Dzeko con Milik praticamente abbandonato. Così la Roma si è fatta sotto, presentando l’offerta giusta al Napoli. L’accordo tra club è stato trovato sulla base dei 27 milioni di euro (18 fissi tra prestito e riscatto più 9 di bonus), mentre si tratta per un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione più bonus. Ieri in Italia è arrivato il procuratore di Milik per fare il punto della situazione con il centravanti, rimasto a Napoli e dispensato dagli allenamenti. C’è stato anche un contatto con la Juve per il congedo, poi Milik ha parlato sia con i dirigenti romanisti che con l’allenatore Fonseca. Sono ore decisive e l’attaccante polacco oggi darà una risposta definitiva, mentre la Juve ha già fatto tutto con la Roma per Dzeko: pagherà 15 milioni di euro il cartellino e darà un biennale da 7,5 milioni al quasi ex capitano giallorosso. Dall’affare resta per ora fuori De Sciglio, visto che l’olandese Karsdorp ha preso tempo sul trasferimento al Genoa e questo blocca l’arrivo del bianconero.