Punizioni a salve, serve uno specialista

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Negli ultimi tre anni non c’erano dubbi: le punizioni le batteva Kolarov. A dimostrare la bontà della scelta i 7 gol segnati da fermo per l’ex terzino giallorosso. Ora Kolarov non c’è più, è andato all’Inter, e nella Roma nessuno lo rimpiange perchè da quella parte Spinazzola ha finalmente spazio e fiducia per giocare da titolare ed ora spinge sull’acceleratore. Il serbo, però, su una cosa manca eccome: i calci di punizione. Tra campionato ed Europa League la Roma ha segnato 13 gol in 6 partite di cui 11 da dentro l’area e due da fuori. Nessuna rete è arrivata su punizione, ma quello che preoccupa è che la Roma non ci è andata nemmeno vicino. Il giocatore deputato a battere è Pellegrini, l’alternativa principale è Veretout. Fonseca ha detto che anche Mkhitaryan e Cristante sono adatti, ma il vero problema è che i numeri sono impietosi.