La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Il Psg gioca in amichevole, Wijnaldum non è neppure tra i convocati. Basta questo ad avvicinarlo ancora di più alla Roma? Per ora no, perché l’accordo per il prestito non si trova, ma Pinto continuerà a trattare già nelle prossime ore. Anche perché la foto pubblicata dal centrocampista, dal suo sguardo che pare in attesa di qualcosa, fa sognare i romanisti. Altri nomi per il centrocampo sono quelli di Frattesi e Schouten del Bologna.