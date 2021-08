Nonostante l’arrivo di Leo Messi a Parigi, il PSG esclude l’ipotesi cessione per Mauro Icardi. Il tecnico del club francese, alla vigilia della sfida in campionato contro lo Strasburgo, ha commentato così le vicende di mercato. Queste le parole di Mauricio Pochettino in conferenza stampa:

“Icardi è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza”.