Pruzzo: “Se Dzeko gioca altre due stagioni mi può riprendere. Fuoriclasse? Termine abusato”

Il Messaggero (S.Carina) – Grazie al suo score in giallorosso (138 gol in 315 presenze), Roberto Pruzzo guarda ancora Dzeko dall’alto in basso, nella classifica di marcatori all time della storia della Roma. Chissà ancora per quanto.

Ce la farà Edin a superarla?

Quest’anno no, almeno non credo. Fatemi godere ancora la seconda piazza dietro Totti per un po’… Se gioca altre due stagioni ai suoi livelli mi può riprendere.

Contro la Sampdoria ha segnato due gol bellissimi

Confermo, ha fatto due grandi gol. Uno al volo di sinistro, l’altro col destro. Niente da dire, io ne ho fatti due simili contro l’Inter se la memoria non mi inganna. Sono palle difficili, devi saperti coordinare e colpire al momento giusto. E’ stato bravo, va detto che un po’ di responsabilità ce l’hanno anche gli uomini di Ranieri, ma il gesto tecnico non si discute, quello rimane.

Quinto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi in giallorosso, ma c’è sempre qualcuno che ha da ridire sul bosniaco

Forse dipende dal carattere, Dzeko non è uno che trasmette molte emozioni nel suo modo di essere. Lui è un grande giocatore ma non è il tipo sanguigno che può infiammare la gente. Queste sono doti che hai o non hai, non puoi impararle. Io però uno come Dzeko me lo tengo stretto.

Avreste formato una coppia super?

No, penso proprio di no. I numeri 9 hanno bisogno del loro habitat, vanno lasciati da soli. Io sono riuscito miracolosamente a giocare con Voeller e Graziani perché li ho sbolognati sulla fascia, con Dzeko sarebbe stato difficile, lui è un 9 classico.

E’ l’unico fuoriclasse nella Roma?

Fuoriclasse è un termine un po’ troppo abusato. Io di fuoriclasse nella mia vita ne ho visti pochi, sono rimasto a Cruyff. Nella mia classifica precede pure Maradona e Pelè, non può mancare Ronaldo il brasiliano. Dzeko è un grande attaccante, parola di bomber.