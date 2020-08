Pruzzo: “Darei un’altra chance a Fonseca. Se arriva l’offerta giusta per Dzeko lo farei partire”

L’ex attaccante della Roma da anni ormai opinionista radiofonico, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, analizzando la stagione della formazione capitolina e dando la sua opinione sulle possibili mosse di mercato dei giallorossi nella prossima estate. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Come ds vorrei un italiano, come allenatore c’è da dire che Fonseca ha chiuso male. Potrebbe succedere che confermi un tecnico perché ce l’hai e non sai se è la scelta giusta. Certo, se lo avessi scelto gli darei un’altra chance. C’è comunque una difesa da ricostruire e un portiere non all’altezza che è costato una cifra esagerata”.

Dzeko?

Sicuri che sia nel mirino di Inter e Juve? Ha 35 anni e guadagna tanto. Se c’è l’offerta lo farei partire. Anche Under a 30 milioni lo farei partire, vanno fatte delle scelte.