Pruzzo compie 67 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Giornata speciale per Roberto Pruzzo. Il centravanti della Roma degli anni ’80 oggi compie 67 anni e la società ha voluto omaggiarlo attraverso un Tweet: “Buon compleanno Bomber”. L’ex giocatore raggiunse l’apice con la Roma dove stabilì diversi record: vinse bene tre titoli come caponnoniere nel ’81, ’82 e ’86, conquistò quattro Coppie Italia e il famoso scudetto dell’ 1982/83. Con 106 gol è stato per lungo tempo il miglior realizzatore nella storia della società (record poi superato da Francesco Totti nel corso della stagione 2004-2005).

Buon compleanno, Bomber! 👨 Roberto Pruzzo compie oggi 67 anni 🎂#ASRoma pic.twitter.com/jbvd67kQnH — AS Roma (@OfficialASRoma) April 1, 2022