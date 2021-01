Providence, un talento da ritrovare

La Repubblica (F.Ferrazza) – E’ arrivato nell’estate del 2019, acquistato dalle giovanili del Paris Saint Germain da Monchi, in quel periodo direttore sportivo della Roma, e si sta impegnando per avere la sua chance anche in prima squadra. Ruben Providence, attaccante esterno francese, classe 2001, è stato convocato da Fonseca per la sfida di San Siro contro il Milan lo scorso ottobre, ma non basta.

Leggi anche: Zaniolo lascia i social: «Tranquillità minata, penso al calcio»

Ruben sta lavorando per questo traguardo, dopo un buon avvio con la Primavera, per attirare l’attenzione del mister portoghese. Sta cercando di mettersi in mostra durante gli allenamenti, spingendo sulle sue caratteristiche: rapido, abile nel dribbling, nell’uno contro uno. L’allenatore della Primavera Alberto De Rossi lo ha utilizzato anche come esterno in un centrocampo a quattro, cercando una collocazione al ragazzo che la scorsa stagione è rimasto a Trigoria, dopo un mercato estivo atipico e difficile.