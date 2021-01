Prove di pace Fonseca-Dzeko

Il Tempo (F. Biafora) – Una partita da giocare e vincere nonostante in questa settimana si sia pensato molto di più a ciò che succedeva fuori che alle vicende di campo. Al momento da parte di Fonseca e di Dzeko vengono mantenute delle posizioni rigide e sarà un duro lavoro quello di farli arrivare a una tregua: il portoghese non cambia idea dopo aver tolto la fascia da capitano a Dzeko per darla a Pellegrini, mentre l’ex bomber del City chiede di essere nuovamente riconosciuto come leader del gruppo e di tornare a giocare.

Di certo oggi si penserà alla partita e, a meno di offerte last minute, da domani entrerà ancora di più nel vivo il tentativo di distendere gli animi: “Capisco – ha detto l’allenatore in conferenza sull’argomento – la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare adesso. Vediamo la prossima settimana. Ci sono state tante speculazioni alle quali non voglio contribuire. Bisogna pensare alla partita contro una grande formazione, alla Roma e a quanto sarà importante vincere. Destabilizzati dalla situazione? Basta vedere come la squadra ha giocato con lo Spezia, dice tutto…”.