Prosegue l’impegno del Club per la campagna vaccinale: parte “Su le maniche”

“Su le maniche”: prosegue l’impegno dell’AS Roma per sostenere la campagna vaccinale, in collaborazione con la Regione Lazio.

Dopo quelle già condotte allo Stadio Olimpico, il Club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l’obiettivo di contribuire – anche così – al completo ritorno alla vita sociale pre pandemia di COVID-19. I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodo/Glimt di giovedì 4 novembre!

La prima tappa di “Su le maniche”, organizzata con il contributo del Roma Club Testaccio, è prevista mercoledì 6 ottobre, nel quartiere Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice. Davanti al sagrato della chiesa, dalle ore 10:00 alle ore 18:30 stazionerà il camper della Regione Lazio. Il suo personale sarà supportato da un’apetta brandizzata AS Roma, dalla mascotte Romolo e da hostess dedicate.

Le equipe sanitarie della ASL Roma 1 somministreranno il vaccino Moderna a tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati). Non c’è bisogno di prenotazione.

Oltre al promo code per una partita, chi si vaccinerà riceverà in omaggio anche dei gadget AS Roma prodotti appositamente per l’iniziativa!

