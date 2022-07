Pronto, sono Mourinho: quanti campioni stregati negli anni dal suo carisma

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Nel corso della sua carriera José Mourinho ha effettuato tante chiamate ai giocatori per convincerli ad unirsi a lui e l’ultima potrebbe essere indirizzata a Wijnaldum, il centrocampista su cui la Roma è piombata in questi ultimi giorni. L’allenatore portoghese effettuò alcune telefonate anche ai tempi dell’Inter, del Chelsea e del Tottenham e, da quando è arrivato nella Capitale ha convinto molti giocatori.

Nella prima intervista Dybala ha ammesso: “Le telefonate con il mister sono state importanti, è stato molto chiaro nel trasmettermi le sue idee e il fatto di poter lavorare con lui mi ha portato a Roma”. La prima chiamata la aveva fatto a Mkhitaryan lo scorso maggio per convincerlo a rimanere: operazione riuscita, almeno per un anno.

Anche Abraham ha ricevuto le telefonate dello Special One: “All’inizio non ero convinto di venire, poi mi ha chiamato Mourinho e ho cambiato idea”. L’attaccante inglese ha deciso di accettare, proprio come Maitland-Niles ed Oliveira. In questa sessione di mercato i destinatari, invece, sono stati Matic, Celik e Dybala.

All’Inter chiamò Eto’o, Sneijder, Muntari e Pandev, mentre ai tempi del Chelsea convinse Pedro: “È stata una telefonata di un solo minuto, ma ha saputo darmi subito fiducia, dicendomi quanto sarei stato importante”. Con Bergwin, invece, l’allenatore utilizzò addirittura una videochiamata. Alcune volte, però, i suoi tentativi non sono andati a segno, come ad esempio con Pogba nei primi tempi della Juventus e con Messi nel 2014.