Pronto soccorso

Si gioca troppo e ci si allena troppo poco, si lavora in palestra quanto sul campo, costruendo muscolature che mettono a rischio le articolazioni. Si sfida la logica programmando partite invernali alle 21.15 per esigenze tv e si giocano due gare sullo stesso campo in 27 ore, poi ci si accorge che Zaniolo e Demiral si sono rotti il legamento crociato. Non c’è la prova che il terreno di gioco dell’Olimpico abbia davvero influito sui due infortuni, però nel dopo gara anche Perotti non ci è andato leggero: “Il campo non è all’altezza della Serie A“. Le due partite in 27 ore si spiegano con Euro 2020: l’Olimpico ospiterà la gara inaugurale e dovrà essere consegnato alla Uefa il 18 maggio, per questo la Lega Serie A ha modificato il calendario, facendo giocare Roma e Lazio in trasferta all’ultimo turno, il 24 maggio. Si è preferito fare così che anticipare l’inizio del campionato di una settimana. Lo scrive il Corriere Della Sera.