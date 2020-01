Pronto per il corso Uefa a Coverciano, ma a Trigoria per ora non c’è posto

Non è detto che la casa per De Rossi torni ad essere Trigoria, anzi, in questo momento appare impossibile. La sua idea, convinzione, è quella di fare l’allenatore. Daniele torna a Roma e poi andrà a studiare a Coverciano, come hanno fatto i suoi colleghi campioni del Mondo come Gattuso, Nesta e Inzaghi. Né Mancini né la Federazione, se Daniele lo vorrà, gli negheranno un’esperienza in azzurro, all’Europeo, al fianco del ct. Il discorso Roma non è di attualità, la società ha scritto: “Una carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele”. In futuro non si esclude nulla, è chiaro che il richiamo della Roma per De Rossi è sempre forte, ma per adesso a Trigoria dicono di no. Lo riporta Il Messaggero.