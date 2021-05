Il Tempo (D. Rocca) – Manca sempre meno al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. E’ stato programmato per la settimana prossima il viaggio in Austria. Il numero 22 della Roma sosterrà una visita di controllo dal professor Fink: è difficile ipotizzare un suo ritorno in campo in queste ultime gare stagionali. Non farà parte neanche della spedizione azzurra all’Europeo. Tutto rimandato alla prossima stagione quindi.