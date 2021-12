Procura a casa Inter. Caos Covid in A e B

Il Tempo (S.Pieretti) – La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per falso bilancio a carico di ignoti. La lente d’ingrandimento degli inquirenti è puntata su circa 100 milioni di plusvalenze realizzate dall’Inter in due anni. Ieri i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno perquisito la sede del club nerazzurro e della Lega Serie A per acquisire la documentazione relativa agli affari sospetti: bilanci, contratti e movimenti bancari che riguardano le operazioni finanziarie del magnate cinese Steven Zhang relative agli esercizi di bilancio 2017-2018 e 2018-2019.

Nel mirino ci sono operazioni di compravendita di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni appartenenti anche alla squadra Primavera. Al momento non è stata formalizzata nessuna contestazione, ma siamo ancora alle indagini preliminari: i pm Cavalleri e Polizzi puntano a verificare se tra il 2017 e il 2019 siano stati accresciuti valori per truccare i bilanci e aumentare le entrate. Oltre al ciclone fiscale e amministrativo, l’emergenza sanitaria torna a minacciare il campionato di calcio. Ieri la Salernitana non ha preso parte alla sfida contro l’Udinese, perché impossibilitata dalla Asl campana a viaggiare verso Friuli dopo i casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra. Ma il Covid continua ad albergare negli spogliatoi dei club di Serie A. Dopo il laziale Immobile, anche Insigne è risultato positivo al virus. In B, dopo il rinvio di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza la Lega del campionato cadetto valuta il blocco del campionato nei prossimi turni.